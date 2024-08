Waffenarsenal gefunden Drogendealern aus Kleve und Kranenburg droht Haftstrafe

Die Ermittlungen waren umfassend, die Beweise erdrückend, und zu allem Übel wurden auch noch kiloweise Drogen und große Mengen Bargeld in den Wohnungen der Angeklagten gefunden. Da blieb den beiden Männern, ein 46 Jahre alter Niederländer und ein 38 Jahre alter Rumäne, wohl nicht mehr viel übrig, als ein Geständnis abzulegen – und so erklärten sie am Donnerstagvormittag vor dem Landgericht, wie sie im Kleverland einen offenkundig florierenden Drogenhandel aufgebaut hatten, ehe sie im Januar gefasst wurden. Ein dritter Mann, der ebenfalls Bezüge zu den Taten haben soll, wird gesondert verfolgt.