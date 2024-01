Traditionsreiche Bäckereikette Bäckerei Derks hat Insolvenz angemeldet

In der Grenzgemeinde ist die Bäckerei am Markt, am dm-Drogeriemarkt sowie im Netto-Markt in Nütterden ansässig. In Kleve sind es sogar sechs Standorte: zwei an der Hagschen Straße, am Bahnhof, im Frischemarkt Rindern, im Rewe-Markt an der Albersallee sowie im Hagebaumarkt. Zudem gibt es Standbeine in Goch (Hagebaumarkt und Rewe-Markt an der Klever Straße) und in Hasselt (Kalkarer Straße). Der Betrieb in den Filialen lief am Montag wie gewohnt weiter.