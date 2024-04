Ausbremsen und Fahren im Gegenverkehr Aggressiver Pkw-Fahrer gefährdet andere Verkehrsteilnehmer

Im Kreisverkehr in Kranenburg drehte das Fahrzeug eine "Extrarunde", fuhr jedoch dann weiter in Richtung niederländische Grenze. Er überholte einen anderen Pkw, fuhr dann neben einem weiteren eine Zeitlang her, bevor er sich kurz vor der Grenze bei Zyfflich vor diesen Pkw, einen gelben 1er BMW mit GEL-Kennzeichen, setzte. Er bremste sein Fahrzeug plötzlich so stark bis zum Stillstand ab, dass ein Reifen qualmte. Der Fahrer und der Beifahrer stiegen aus, gingen zu dem ausgebremsten Pkw, und wollten offensichtlich den anderen Fahrer provozieren. Als dieser sich darauf nicht einließ und weiterfuhr, schmiss der Fahrer des VW Golf eine Getränkedose gegen das Fahrzeug. Ein Schaden entstand dabei nicht. Während der Fahrt, auch schon in Kleve, konnte beobachtet werden, wie der Fahrer und sein Beifahrer extrem auffällig mit den Köpfen wippten.