Ein Jahr auf dem Koekkoekplatz Kran in der Klever Innenstadt wird endlich abgebaut

Innen gehen die Bauarbeiten weiter: Sie sollen das 1848 gebaute Palais barrierefrei machen und auch Eingang und Rezeption verbessern und neu organisieren. Außerdem werden im Erdgeschoss barrierefreie Sanitäranlagen eingebaut, der Eingangsbereich hinter der alten Jugendstil-Tür, die künftig Haupteingang ist, wird großzügiger umgestaltet. Der Weg soll künftig durch eine Lounge-Raum in den Buchladen und das Antiquariat und dann hinauf durch das Haupttreppenhaus in die Beletage führen. Schon im „Rohbau“ zeigte sich, dass die Räume sich schön öffnen und den Weg zum künftigen Aufzug einfach machen werden. Der Aufzug liegt in einem alten Leitungsschacht inmitten des Hauses und muss zentimetergenau eingepasst werden. Und weil man in einem historischen Denkmal arbeitet, möchte Architekt Barend van Ackeren keine Prognosen stellen, wann die Arbeiten abgeschlossen sein werden.