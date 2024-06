Mit E-Antrieb Klever können sich kostenloses Lastenrad am Bahnhof ausleihen

Ab dem 1. Juli können Anwohner des Quartiers rund um den Bahnhof in der Klever Unterstadt kostenlos und tageweise ein Lastenrad ausleihen. Das SOS-Kinderdorf Niederrhein stellt das wendige Gefährt mit E-Antrieb im Rahmen seines Quartiersmanagements zur Verfügung. Das Quartierslastenrad wird im SOS-Familiencafé an der Kalkarer Straße 10 in der Klever Unterstadt ausgegeben und wieder in Empfang genommen.