Konzert im Kurhaus Kleve Musikalisch vom Fluss bis zum brodelnden Vulkan

Das Trio Klangspektrum legt Werke von Uros Roijko, Sebastian Fagerlund, Annette Schlünz, Johannes Borowski, Alice Ping Yee Ho und Georg Katzer auf die Notenpulte, denen Titel wie „Stonewind“, „Breathe“, „Breathe of fire“ und „in den flüssen“ oder „Oktopus“ Bedeutungsinhalte geben. Die drei Musikerinnen geben dem Publikum in ihrem Spiel nach eigenen Worten „tolle Bilder an die Hand – von einem Fluss bis hin zu einem brodelnden Vulkan. Wir begeistern das Publikum mit Werken der jüngsten Zeit, leidenschaftlich und farbenfroh, erzeugen großartige akustische Illusionen“, verspricht das Trio mit seinen drei „atmenden“ Instrumenten und einer eigenen Fasziniation für Musik im Spiegel der Zeit und dem Sinnlichen Aspekt ihrer Werkauswahl. Mit Überzeugung tritt es den Beweis an, dass Zeitgenössisches nicht abstrakt sein muss, sondern Emotionen auslösen kann, wie Musik der Romantik. Dazu schöpfen die drei Stipendiatinnen aus einem lebendigen Fundus neuer Musik, die ohne epochespezifische Konventionen auskommt, stattdessen eine grenzenlose Freiheit des Komponierens auszeichnet. Die große Klangfarbenpalette ihrer besonderen Instrumentenkombination bespielen sie dabei meisterhaft. Der Deutsche Musikrat fördert das Konzert.