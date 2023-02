In der Stadthalle in Kleve Konzert-Extra mit Weltmusik von der Schwarzmeerküste

Im März haben die Konzerte der Stadt Kleve einen Extratermin mit Weltmusik im Programm. Das um Gastmusiker erweiterte Duo FisFüz macht auf einer Tournee mit Musik der Schwarzmeerküste am Sonntag, 12. März, 18 Uhr in der Kleve Stadthalle Station. Diese musikalisch so vielseitige Region ist durch den Krieg in der Ukraine aus traurigem aktuellen Anlass geographisch und politisch in den Fokus geraten. Fördermittel von Neustart Kultur ermöglichen das für Publikum jeden Alters geeignete Konzert voller internationaler Klänge, Jazzelementen und Folkmusik.