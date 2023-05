Sender verrät erste Challenges Klever Konditor tritt ab Sonntag beim „Großen Backen“ an

Insgesamt werden bei der Sendung sechs Teams aus je zwei Teilnehmern gegeneinander antreten, insgesamt zeigen also zwölf Meisterkonditoren, was in ihnen steckt. Der Sender verspricht in einem kleinen Ausblick Herausforderungen wie ein essbares Buch aus zartem Schokomousse, saftige Tonkatorte überzogen mit karamellisiertem Apfelkompott oder ein Koffein-Kick aus süßer Espresso-Crémeux. Die große Frage in jeder Folge: Gelingt es den Teams, die strenge Jury und Moderatorin Enie van de Meiklokjes mit ihren Schaustücken zu überzeugen? Am Ende geht es um schließlich 10.000 Euro – und um die Trophäe, den Goldenen Cupcake. In der ersten Aufgabe zaubern die Profis ein persönliches und lebensechtes Porträt. Aber nicht nur gebackene Köstlichkeiten sind am Sonntag gefordert: In Aufgabe Nummer zwei werden raffinierte Drinks zum Dessert kreiert, die geschmacklich und optisch zueinander passen müssen.