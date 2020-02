Interview Michael Rübo : Kolping-Karneval: „Kein Platz für Hass“

Kleve Die Kolpingsfamilie Kleve setzt ein Zeichen gegen Rechts: Wagen und Wagencrew bekommen Plakate und Buttons.

Herr Rübo – Die Klever Kolpingsfamilie hat unmittelbar nach den schrecklichen Morden in Hanau reagiert?

Michael Rübo Wir wollen nicht zur karnevalistischen Tagesordnung übergehen. Deshalb statten wir unseren Karnevalswagen und die Wagencrew mit Buttons und Plakaten aus. „Kolping: Kein Platz für Hass“ und „Kolping: Mutig gegen Rechts“ ist unsere Botschaft. Das war das, was wir in der Kürze der Zeit noch umsetzen konnten. Die Crew wird die Buttons tragen und am Wagen werden DIN-A-3 große Plakate mit diesem Inhalt festgemacht.