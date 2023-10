Denkmal in Kleve Koekkoek-Umbau geht weiter – Kran bleibt bis zum Weihnachtsmarkt

Der Baukran auf dem Platz vor Haus Koekkoek in der Kavarinerstraße mitten in der Stadt wird auch über die Weihnachtszeit stehen bleiben. Und er wird auch 2024 das Stadtbild der City prägen. Das sei, so erklären Architekt Barend van Ackeren und die künstlerische Leiterin des Hauses, Ursula Geisselbrecht-Capecki, inzwischen auch mit der Stadt und mit den Beschickern des Klever Weihnachtsmarktes abgesprochen. Schließlich ragen der Kran und seine Absicherung mit einem Bauzaun in den Kokkoek-Platz hinein, was bei der Planung des Weihnachtsmarktes berücksichtigt werden muss. Der Kran bleibt stehen, bis die Bauarbeiten fertig sind. Ein Datum dazu gibt es aber nicht. „Wir arbeiten hier in einem denkmalgeschützten Palais, da können wir keine verlässlichen Prognosen stellen“, sagt van Ackeren.