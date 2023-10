Vorsitzender gesucht Klever Kneipp-Verein kämpft ums Überleben

1988 ist der Kneipp-Verein in Kleve gegründet worden. Einige Hundert dieser Vereine gibt es mittlerweile in Deutschland. Sie setzen sich seit 1897 für einen gesunden und naturverbundenen Lebensstil ein, basierend auf der Lehre des katholischen Pfarrers Sebastian Kneipp. Naturheilkunde und Hydrotherapien wie die Kaltwassertherapie spielen in der Lehre eine große Rolle. 2015 hat die UNESCO das „Kneippen als traditionelles Wissen und Praxis nach der Lehre Sebastian Kneipps“ in ihr Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen.