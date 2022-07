40 Jahre Klosterpforte : Wo jeder willkommen ist

Paula Ritschel arbeitet ehrenamtlich in der Küche der Klosterpforte. Foto: Christoph Wegener

Kleve Die Klosterpforte Kleve unterstützt seit 40 Jahren jene, die am Rande der Gesellschaft leben. Hier soll allen schnell und unkompliziert geholfen werden.

Als Susanne nach Deutschland zurückkehrt, steht sie vor dem Nichts. 30 Jahre lang hat die Frau mit kurzen Haaren und freundlichem Blick in Großbritannien gelebt. Wegen des Brexits beschließt sie nach Kleve zurückzukehren, doch ihre Ausbildung als Heilpraktikerin wird in Deutschland nicht anerkannt, sagt sie. Susanne fällt in ein Loch, weiß nicht wie es weitergehen soll. Ihre finanziellen Probleme nehmen überhand. Sie ist sich sicher: „Wäre ich nicht hier zur Klosterpforte gekommen und hätte Bärbel Vick getroffen, würde ich jetzt auf der Straße leben.“

Vick arbeitet als Sozialpädagogin für die Klosterpforte Kleve. Sie ist Ansprechpartnerin für alle, die mit ihren Sorgen und Problemen in das kleine Büro an der Klever Unterstadtkirche kommen. „Bärbel hat mir meine Hoffnung und Zuversicht zurückgegeben“, sagt Susanne. Die Vinzenzkonferenz finanziere ihr mit einem Darlehen die Weiterbildung zur Heilpraktikerin. „Dank der Unterstützung habe ich den Kopf frei und kann mich voll auf die Ausbildung konzentrieren.“

Susanne sitzt an einem Tisch auf dem Vorplatz der Klosterpforte. Um sie herum trinken Menschen Kaffee, essen frisch zubereitete Lasagne und sind in Gespräche vertieft. Manche von ihnen kämpfen mit Drogenproblemen, andere sind obdachlos oder suchen seit Jahren vergebens nach einem Job. Bei der Klosterpforte ist jeder willkommen – und das inzwischen schon seit 40 Jahren. Am 14. August wird das Jubiläum gefeiert.

Die Ursprünge des Vereins reichen noch weiter zurück: 1977 wurde das Josefshaus, eine Obdachlosenunterkunft gegenüber des Klever Rathauses, geschlossen. Wo sollten die Menschen jetzt hin? Fritz Leinung, der damalige Pfarrer der Unterstadt, hatte eine Idee: Er ließ Obdachsuchende im unteren Kellerraum des Pfarrhauses übernachten. Heute befinden sich dort die Räumlichkeiten der Klosterpforte. Was aus der Not heraus geboren wurde, entwickelte sich über die Jahre zu einem umfassenden Konzept: Unter dem ursprünglichen Namen „Solidaritätskreis Theodor-Brauer-Haus“ 1982 gegründet, mietete der Verein Anfang der 90er Jahre unter anderem ein Haus am Sonnenweg. Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben, wurden hier wieder in einen strukturierten Alltag zurückgeführt. Sie lernten ihr Leben selbst wieder in die Hand zu nehmen und an sich zu glauben.

Michiel van der Mey, Vorsitzender der Klosterpforte (1. v.l.), Bärbel Vick (4. v.l.) und Michael Rübo (2. v.r.) gemeinsam mit ehrenamtlichen Helfern vor der Klosterpforte. (Foto unten) Foto: Christoph Wegener

An diesem Ziel hält der Verein bis heute fest. Beispielsweise indem er über die Vinzenzkonferenz Unterstützung leistet. „Wir leihen Familien Geld, die ihre Stromrechnung nicht bezahlen können, helfen bei der Finanzierung der Krankenversicherung oder wenn jemand nicht für die Kaution einer neuen Wohnung aufkommen kann“, sagt Bärbel Vick. Rund 400 Haushalte werden so im Jahr finanziell unterstützt.

Vick ist die einzige hauptamtliche Mitarbeiterin des Vereins. Gemeinsam mit ihr arbeiten 33 Ehrenamtliche für die Klosterpforte. Manche sind drei Mal in der Woche vor Ort, andere einmal im Monat. Zu ihnen gehört Paula Ritschel. Sie leistete erst in der Küche der Klosterpforte ihre Sozialstunden ab und entschied sich dann, weiter unentgeltlich mitzuhelfen. „Ich mag vor allem das Gemeinschaftsgefühl hier“, sagt sie und schiebt ein neues Blech Lasagne in den Ofen. Von montags bis freitags sowie an zwei Sonntagen im Monat wird in der Klosterpforte frisches Essen serviert. 50 Gerichte pro Tag gehen aktuell über die Theke, sie kosten immer einen Euro. Wer sich selbst das nicht leisten kann, hat die Möglichkeit das Gericht auf andere Weise abzubezahlen. Zum Beispiel indem er im Hof Unkraut jätet.

Finanziert wird die Arbeit fast ausschließlich über Spenden. „Im Jahr benötigen wir schon einen hohen sechsstelligen Betrag für unsere Tätigkeit“, sagt Michael Rübo, Hauptkassierer und Seelsorger des Vereins. Auf öffentliche Gelder wolle man nicht zurückgreifen. „Das würde starre Strukturen mit sich bringen, die unsere Arbeit nicht einfacher machen“, sagt Rübo. Man wolle allen Menschen möglichst schnell und unkompliziert helfen.

Zu den niederschwelligen Angeboten des Vereins gehören auch die Stühle und Tische auf dem kleinen Platz vor der Pforte. Niemand muss zuhause oder auf dem Bürgersteig sitzen und seine eh schon frustrierende Situation alleine ertragen, wenn die Klosterpforte geöffnet ist. „Einsamkeit ist kaum auszuhalten“, sagt Sylvia, die neben der Heilpraktikerin Susanne am Tisch sitzt. Alle Anwesenden nicken zustimmend. „An manchen Tagen habe ich nur den Mund aufgemacht, um etwas zu essen“, sagt Susanne. „Das war schrecklich.“