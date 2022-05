Celina Klinker : Mit Sonnenstrom Klinker produzieren

Michael Hegholtz, Geschäftsführer des Celina-Klinkerwerks, vor dem Feld an der Steinstraße, auf dem seine Firma eine Photovoltaikanlage errichten möchte. Foto: Marc Cattelaens

Kleve-Kellen Die stark gestiegenen Energiepreise sind für das Klinkerwerk Küsters in Kellen existenzbedrohend. Doch Geschäftsführer Michael Hegholtz macht aus der Not eine Tugend: Das Unternehmen will eine große Photovoltaik-Anlage errichten, um die Kosten deutlich zu senken.