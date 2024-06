Am Tag der Architektur Welche Klever Siedlung eine Antwort auf die Hitze in der Stadt ist

Kleve · Beim Tag der Architektur stellen die Reppco-Architekten aus Kleve die Klimaschutzsiedlung an der Spyckstraße vor und bieten Führungen an. Was das neue Quartier bietet und was daran energetisch so besonders ist.

27.06.2024 , 05:15 Uhr

Vier Mehrfamilienhäuser und sieben Einfamilienhäuser sollen an der Spyckstraße in Kleve hochgezogen worden – einige stehen schon. Foto: REPPCO Architekten