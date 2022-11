Klimaatlas NRW Welche Konsequenzen der Klimawandel auf den Kreis Kleve hat

So ist unter anderem die durchschnittliche Temperatur in den verschiedenen Kommunen exakt nachzulesen – sowohl vergangene, aber auch zukünftige Werte, die auf Basis von Trendverläufen analysiert wurden. Mit einer durchschnittlichen Jahrestemperatur von 10,4 Grad Celsius in 2021 liegt die Stadt Kleve über dem Landeswert von 9,8 Grad Celsius. In den vergangenen 80 Jahren hat sich die Temperatur in Kleve um 1,1 Grad Celsius erhöht und soll auch in Zukunft noch zunehmen. Ebenso stieg die Niederschlagsmenge in der Stadt in den letzten Jahrzehnten, auch wenn Kleve damit immer noch unter dem Landesschnitt liegt. Die Niederschläge bezeichnet der Klimaatlas als „sehr variabel“; Niederschlagsextreme sind im Kreis Kleve relativ gleich geblieben.