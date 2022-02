Umweltausschuss Kleve : Klima-Leitplan für städtische Gebäude soll kommen

Auch die Luther-Schule ist ein städtisches Gebäude. Foto: Matthias Grass

KLEVE Der Leitplan für die klimagerechte Sanierung soll als gemeinsamer Antrag aller Fraktionen geben. Kämmerer Klaus Keysers schlug eine machbare Lösung vor.

Die Politik möchte eine Liste, die aussagt, wie wann welche städtischen Gebäude in Kleve klimagerecht saniert und erneuert werden können. Das machten Vertreter aller im Ausschuss für Klima, Umwelt und Naturschutz vertretenen Parteien klar. Es soll eine flexible Liste für die mehr als 100 Bauten sein, die es auch möglich macht, wenn gerade Fördertöpfe für bestimmte Baumaßnahmen geöffnet werden, diese zuerst in Angriff zu nehmen, oder, wenn eine Sanierung dringend vorgezogen oder aber auch zurückgestellt werden muss, auch dies zulässt. So hatten es Benedict Schroers (CDU) und Ausschussvorsitzender Michael Bay (Grüne) im Vorfeld formuliert. Es soll aber eine Liste sein, die transparent aufzeigt, wie der Zustand der Gebäude ist, wie die Verbrauchswerte beispielsweise sind und was saniert werden muss.

Eine Kostenschätzung zu den einzelnen Gebäuden auf der Liste werde nicht erwartet, unterstrich Schroers. Man könne ja nicht fantasieren, wie die Kosten in zwei, drei oder fünf Jahren aussehen. Man solle doch einfach die schlechtesten zehn Bauten nach vorn nehmen und dann eben nach und nach sanieren. Zuvor hatte Kleves Technischer Beigeordneter Jürgen Rauer erklärt, dass seine Mannschaft derzeit mit dem Bau der Schulen befasst wäre und man einfach die Ressourcen nicht habe, Kostenpläne und Listen zu erstellen.

Kleves Kämmerer Klaus Keysers hingegen sagte, die Verwaltung habe das Anliegen verstanden und es sei ja auch nachvollziehbar. Er begrüße, dass diese Liste nicht als „sofort umzusetzen“ verlangt werde, zumal die Sanierungsmaßnahmen für 2022 ja bereits für den laufenden Haushalt beschlossen seien. Da Sanierungslisten Jahr für Jahr für die Haushaltsberatung erstellt werden und es eine Liste über die Energieverbrauchswerte der städtischen Bauten gebe sowie eine Liste über die Sanierung der Schulgebäude und man je nach Förderlage auch flexibel sei, stehe einem solchen Leitplan nichts im Wege, der spätestens zu den Haushatsberatungen 2023 vorliegen könnte. Bay fügte an, dass man letztlich die genannten Listen nur übereinanderlegen müsse und so den gewünschten Plan bekomme. Den könnte die Verwaltung dann in Ruhe abarbeiten.

Zuvor hatte Udo Weinrich, Vorsitzender der Fraktion der Offenen Klever, die Chance genutzt, seinen Antrag zu den Gründächern der Schule An den Linden schlüssig so zu erweitern, dass man daraus einen Antrag für die Liste zum Klimaleitplan für städtische Gebäude machen könnte. Wie Bay unterstrich Weinrich, dass mit einer solchen Liste sowohl Verwaltung alsauch die Politik in der Pflicht seien. Und letztlich müsse man langsam in die Pötte komme, wolle man bis 2030 den Klimafahrplan umsetzen. Niklas Lichtenberger (SPD) begrüßte den OK-Vorstoß: „Wir sind uns im Ziel doch alle einig und wollen einen gemeinsamen Antrag“, sagt er.