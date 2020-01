Freizeitspaß in der Boulderhalle „Cliff“ : Kletterhalle öffnet im April

Freizeitspaß in der Boulderhalle „Cliff“

Philip Becker (l.) und Alexander Schmitz wollen in Kleve die Boulderhalle „Cliff“ eröffnen. Foto: Alexander Schmitz

Kleve Die Finanzierung für die Boulderhalle „Cliff“ in Kleve steht. Umbau hat begonnen.

Die vielleicht schönste Bescherung bereitete Alexander Schmitz und Philip Becker an den Festtagen ihre Hausbank. Die beiden wollen in Kleve, nahe der Firma Würth, gegenüber dem alten Hotel Cleve, eine Kletterhalle eröffnen. „Zu den Festtagen haben wir den endgültigen Bescheid der Bank bekommen. Die Finanzierung für unsere Boulderhalle ,Cliff’ ist in trockenen Tüchern“, teilte Alexander Schmitz nun unserer Redaktion mit. „Besonders spannend war das Warten auf den Entscheid der Bürgschaftsbank. Es hat neun Tage gedauert bis ein Gremium zusammengekommen ist und entschieden hat, nachdem wir unser Projekt dort vorgestellt haben.“