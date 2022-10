Für Kinder in Kleve : Kleine Geschenke für große Augen

Info

Weitere Abgabestellen Es gibt in Kleve weitere Abgabestellen in Materborn in der Jugendherberge, St.Annaberg/Königsallee (Motag bis Freitag, 9 bis 14 Uhr, Samstag und Sonntag, 9 bis 12 Uhr) sowie in Düffelward im Kindergarten „Gänseblümchen“ (Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr), die während der Abgabewoche Kartons und Geldspenden annehmen.

Die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ ist Teil der internationalen Aktion „Operation Christmas Child“ der christlichen Hilfsorganisation Samaritan’s Purse. Im vergangenen Jahr wurden weltweit rund 10,6 Millionen Kinder in etwa 100 Ländern erreicht. Der deutschsprachige Verein wird von Sylke Busenbender geleitet, internationaler Präsident ist Franklin Graham.