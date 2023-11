„Die neue Zeit“ Klever Künstler Klaus Franken stellt neue Mappe mit Drucken vor

Es hat es wieder getan: Zum fünften Mal bringt Künstler Klaus Franken eine Mappe „Poems on Linoleum“ heraus. Dieses Mal trägt sie den Titel „Die neue Zeit“ und ist in einer Auflage von 23 Exemplaren zum Preis von 85 Euro erschienen. Enthalten sind neun (plus eins) Drucke von Linolschnitten, die Franken in den vergangenen Monaten angefertigt hat. „In den darin enthaltenen Texten werfe ich einen Blick auf das, was es neben dem Alten Neues gibt, was sich verändert hat im kleinen und großen Weltgeschehen und mich, wie viele andere auch in der letzten Zeit, bewegt hat“, sagt Franken.