Reaktion auf Zukunftswerkstatt „Museen“ : Räume der Erkenntnis gegen die Abwesenheit von Kultur

Kleve Galerist Klaus Ebbers reagiert auf Aussagen in der Zukunftswerkstatt von Volksbank Kleverland und Rheinischer Post

Zur Zukunftswerk über die Museen im Kleverland bemängelt der Kranenburger Galerist Klaus Ebbers in einer Stellungsnahme für die Kultur, dass ein gemeinsames Ticket nicht schon längst existiert. Das müsse wirklich verwunderlich für den Außenstehenden sein, schreibt er. „Wer versteht, dass es in erster Linie um territoriale Fragen, um die Deutungshoheit und die daraus resultierende Bedeutung der handelnden Personen geht, versteht sehr gut, dass es nicht um die inhaltliche Vermittlung und um den Vorteil fürs Publikum geht. Das (zahlende) Publikum ist Kunde, dem ein Produkt verkauft werden soll“, so Ebbers. Und zwar von Leuten, die Kraft eines Geisteswissenschaftlichen Studiums, mit Promotion vielleicht über königliche Menagerien, Barrockkirchen und dergleichen, ganz selbstverständlich auch Experten für alle Art von zeitgenössischer Kunst seien, so Ebbers überspitzt. Außerdem sollten sie auch noch angeborene Fähigkeiten der Kunstvermittlung, der Ausstellungsgestaltung, der Personalführung, der Literatur und der betriebswirtschaftlichen Kompetenzen haben. Und natürlich sollten sie aus dem Stehgreif in der Lage sein, am besten in vier Sprachen, über den Sinn von Kunst und deren Nutzen für die Gesellschaft zu referieren. Kurz, sie sollen so etwas wie die Gold absondernde, Eier legende Wollmichsau sein.