Kleve: Kindertagesstätte an der Stadionstraße : Kita-„Regenbogen“ feiert das neue Haus

Kleve Kindertagesstätte an der Stadionstraße wurde mit einem fest offiziell eröffnet.

Im Juli 2017 war der erste Spatenstich: Die Bauarbeiten an der integrativen Kindertagesstätte Regenbogen in Kleve an der Stadionstraße konnten beginnen. Sie sollten die Räume in der alten Schlachthausvilla, wo die Kindertagesstätte vor allem mit dem unverwechselbaren Charme des Hauses aus der Gründerzeit warb. Denn letztlich waren die über mehrere Etagen verteilten Räume der Villa nicht optimal für eine integrative Kindertagesstätte.

Ein besonderer Bestandteil ist auch der sogenannte „Snoezel-Raum“, der auch ein Bällebad beinhaltet und in dem therapeutische Übungen durchgeführt werden können. Auch diesen konnten die Besucher am Sonntag bestaunen. Am Nachmittag gab es dann ein märchenhaftes Programm. So traten als Rapunzel, Frau Holle und Hänsel und Gretel verkleidete Personen auf. Es gab einen Bewegungsparcours, in dem die Kinder von einem Trampolin aus Äpfel pflücken konnten und in dem Wasserbomben zum Einsatz kamen. „Wir möchten mit diesen Inhalten auch die Werte vermitteln, die in Märchen geschildert werden“, erklärt Eul.