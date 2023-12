Auszeichnung in Kleve Kisters-Preis für die Kisters-Stiftung

In seiner Rede dankt er der Stiftung für die großen Anstrengungen in der Vermittlung von Wissen, denn nur so könne Kleve zukunftsfähig werden. Rübo sieht es als besonders lobenswert, dass junge Menschen angenommen werden „wie sie sind“ und weitergebildet werden. So entstehe Gemeinsamkeit, Freundschaft und Veränderungen können erreicht werden. Er verweist zum Beispiel auf den Technik-Spielplatz, der in der Innenstadt entstehen soll und durch den Kinder spielerisch an Technik herangeführt werden sollen – angesichts des Mangels an Fachkräften besonders in handwerklichen Berufen ein durchaus sinnvolles Unternehmen.