Versöhnungskirche in Kleve : Kirchengemeinde distanziert sich von Corona-Demo

Versöhnungskirche in Kleve

Die Versöhnungskirche in Kleve. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Auch wenn sie die Versöhnungskirche für ihre Zwecke nutzen, habe man nichts mit den Corona-Demonstranten zu tun, heißt es von der Gemeindeleitung. Im Gegenteil: Man habe das Gotteshaus sogar als Impfstelle angeboten.

Auch durch den Kreis Kleve ziehen seit einigen Wochen Menschen, die gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung demonstrieren. Ob in Wankum, Geldern oder Kleve: Als Treffpunkt suchen sie sich dafür regelmäßig Kirchen aus. Das geschieht wohl vor allem aus dem Grund, dass die Kirchen bekannte Landmarken im Stadtbild sind. In Kleve meldete gar eine „Interessengemeinschaft Versöhnungskirche“ den Marsch durch die Innenstadt an. „Die Demonstrationen sind bei der Anmeldung verknüpft worden mit dem Namen der Kirche. Und das, ohne davor auch nur einmal mit der Kirchengemeinde gesprochen zu haben“, sagt Pfarrer Martin Schell.