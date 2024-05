Klever Kirche reagiert auf Vorwürfe „Verunsicherung und Ärger der Anwohner nehmen wir sehr ernst“

In einer Sitzung des Presbyteriums wurde die Situation besprochen, man beschloss erste Maßnahmen, um das Problem zu beenden. „Die Verunsicherung und den Ärger der Anwohner nehmen wir sehr ernst. Das Problem können wir jedoch nicht alleine lösen“, sagt Achim Rohländer, Vorsitzender des Presbyteriums. Der Geistliche hofft auf Hilfe seitens der Stadt Kleve. In der nächsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses wird darüber diskutiert, ob eine Stelle für die aufsuchende Sozialarbeit geschaffen werden soll. Ob das Effa davon profitieren kann, ist offen. Das Angebot der „Offenen Jugendarbeit“ will die Gemeinde auf jeden Fall aufrechterhalten. Für die Kirche ist es von enormer Bedeutung, da viele Jugendliche aus schwierigen Haushalten hier Hilfe erfahren.