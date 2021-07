Zusätzliche Impforte in der Stadt : Kleve schlägt Kino und Stadthalle als Impf-Orte vor

In Kleve ist das Kino im Gespräch als zusätzlicher Impf-Ort.

Kleve Der Kreis bietet jetzt auch Impftermine in den Kommunen an und spricht sich über die Orte mit den Städten und Gemeinden ab. Das Angebot richtet sich an Personen ab 16 Jahre. Für die Impfungen ohne Terminbuchung gibt es die Impfstoffe Biontec/Pfizer und Moderna.

(mgr) Das Klever Tichelpark-Kino hatte sich als alternativen Impfort ins Gespräch gebracht. Im Kino habe man ein stetes Publikum, vor allem mit Anlauf der neuen großen Filme in den kommenden Wochen. Parkmöglichkeiten, Sanitäranlagen und wenn nötig auch separate Räume stehen zur Verfügung, hatte Kleves Kino-Chef Reinhard Berens den Hut fürs Kino in den Ring geworfen, für die Impfkampagne ein Publikum zu erreichen, das man in Impfzentren oder beim Hausarzt nicht unbedingt habe. Die Stadt hat jetzt auch das Kino als möglichen Impfort vorgeschlagen. „Wir haben die ,Bewerbung’ des Kinos erhalten und wir haben uns auch noch Gedanken gemacht, welche weiteren Orte wir dem Kreis vorschlagen können“, sagt Kleves Bürgermeister Wolfgang Gebing. Als möglichen zweiten Standort hat die Stadt zudem die Stadthalle ausgewählt. Es liege jetzt beim Kreis, darüber zu entscheiden, wann man zu welcher Zeit an welchem Ort die zusätzlichen Angebote macht, so der Bürgermeister.