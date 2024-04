Pachtvertrag läuft aus Klever Kino bekommt überraschend einen neuen Betreiber

Seit 1996 gibt es die Klever Kinos an der Tichelstraße. Einiges deutete zuletzt darauf hin, dass der Filmbetrieb am Ende des Jahres dort eingestellt wird. Hintergrund dafür ist: Der aktuelle Geschäftsführer Frank Janssen will den zum 31. Dezember auslaufenden Pachtvertrag nicht verlängern. Janssen betreibt noch weitere Filmtheater in Geldern, Kempen und Mönchengladbach.