Firmenübernahme : Kingspan Gruppe übernimmt Firma Colt in Kleve

Die Kingspan Gruppe, ein weltweit führendes Unternehmen für hochtechnische Lösungen bei Dämmstoffen und Gebäudehüllen, übernimmt Colt Investments Limited, die Muttergesellschaft der Colt Group Limited („Colt“). Das teilte Colt am Dienstag mit. National sind 302 Mitarbeiter bei Colt beschäftigt, davon 150 in der Niederlassung in Kleve, wo Systeme für Brandschutz, Klimatechnik und Sonnenschutz produziert werden. Auf die Anfrage unserer Redaktion, was die Übernahme für den Standort Kleve bedeutet und ob alle Colt-Mitarbeiter von der Kingspan Gruppe übernommen werden, gab Colt am Dienstag keine Antwort. Der Geschäftsführer der Colt International GmbH, der deutschen Tochtergesellschaft und verantwortlich für Kontinentaleuropa, Lukas Verlage, erklärte: „Ich sehe Chancen für Colt innerhalb der Kingspan Gruppe. Unsere starke Lösungsfähigkeit in Kombination mit einer breiteren Produktpalette und einer größeren geografischen Präsenz ist die Grundlage für weiteres Wachstumspotenzial.“ Der Abschluss der Transaktion, die unter dem Vorbehalt der Genehmigung der Kartellbehörden steht, soll spätestens zum 10. April erfolgen.