Prozess am Klever Landgericht Kindesmissbrauch in 53 Fällen angeklagt

Kleve/Bedburg-Hau · Prozessauftakt in Kleve: Ein Bedburg-Hauer soll die Tochter seiner Ehefrau vielfach sexuell misbraucht haben. Der 74-Jährige schwieg am ersten Verhandlungstag zu den Vorwürfen, kündigte aber an, sich noch äußern zu wollen.

28.04.2023, 15:55 Uhr

Der Prozess begann nun am Klever Landgericht. Insgesamt sind sechs Verhandlungstage angesetzt. Foto: van Offern, Markus (mvo)

Von Marc Cattelaens

Ein 74-jähriger Mann aus Bedburg-Hau muss sich derzeit am Klever Landgericht verantworten. Ihm wird vorgeworfen, die Tochter seiner Ehefrau 53 Mal sexuell missbraucht zu haben.