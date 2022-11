Virus-Welle Schwer erkrankte Säuglinge mit RSV in Klever Kinderklinik behandelt

Fast jedes Kind macht in den ersten zwei Jahren eine Infektion mit dem Respiratorischen Synzytial-Virus durch, kurz: RSV. Vor allem bei Säuglingen unter vier Monaten und Kindern mit chronischen Erkrankungen kann die Atemwegserkrankung so schwer verlaufen, dass sie im Krankenhaus behandelt werden muss. Derzeit stecken sich viele Kinder mit dem RS-Virus an. „Es ist keine Kurve mehr, sondern die Werte gehen senkrecht nach oben“, sagte etwa der Kinder-Intensiv- und Notfallmediziner Florian Hoffmann der Deutschen Presse-Agentur.