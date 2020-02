Heimatpflege : Kinder basteln Vogelhäuschen

Kalkar-Appeldorn Der Heimatverein organisierte die Aktion im Appeldorner Kindergarten.

Weil das ziemlich schwierig ist, hatte Stephanie Janßen, die Leiterin der Kita, Schablonen mitgebracht. Die pressten die Kinder also auf die rohen Holzwände, fertigten Umrissen an und malten sie aus. „Meiner wird gelb“, „meiner grün“, erklärten die Jungen und Mädchen; auch blau kam gut an, obwohl ja die wenigsten Wildvögel hierzulande mit derartigem Gefieder unterwegs sind. Aber darauf kommt es ja gar nicht an. Hauptsache, es gibt ein Einflugloch ins Häuschen und es lässt sich ein geeigneter Baum finden.

Marcella Weber hat im heimischen Garten schon mehrere Behausungen für Vögel hängen. Bei ihr freuen sich daran Kohlmeisen, aber auch größere Vögel. Die Nistkästen, die ihr Mann geschreinert hat, kommen auch bei Bekannten und anderen Vereinsmitgliedern gut an. „Wichtig ist dieser Dachüberstand“, zeigt der Handwerker. „Wenn sich da nämlich mal ein räuberischer Vogel drauf setzt, kann er sich ruhig vorbeugen – er kommt trotzdem nicht an die Öffnung heran und kann die Brut nicht gefährden.“ Außerdem bleibt der Innenraum dank des Vordachs garantiert trocken, zumal die Häuschen noch mit Dachpappe abgedichtet sind. „Wir haben in unserem Garten zu Hause auch ein Vogelhäuschen“, sagt Hendrik. Steffen will künftig darauf aufpassen, dass Dohlen, die hierzulande so zahlreich sind, dem piependen Nachwuchs nicht nahe kommen. Natürlich darf jedes der Kinder sein Häuschen mitnehmen.