Rettungshubschrauber im Einsatz : Klever Grundschulkind bei Schwimmunterricht leblos im Wasser

Kleve Im Klever Ortsteil Materborn ist es zu einem schweren Unfall beim Schwimmunterricht gekommen. Ein Kind lag plötzlich im Wasser. Es konnte reanimiert werden und wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht.

An der Marienschule in Kleve-Materborn ist es zu einem schweren Unfall mit einem achtjährigen Mädchen gekommen. Das Kind lag während des Schwimmunterrichts plötzlich leblos im Wasser des Lehrschwimmbeckens der Grundschule. Nach Polizeiangaben konnte das Kind erfolgreich reanimiert werden und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die ersten Reanimierungsversuche seien noch von den Lehrern durchgeführt worden, so die Polizei. Demnach schwebte das Mädchen am Donnerstagmittag noch in Lebensgefahr.