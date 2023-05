Neue Generation übernimmt So geht es mit Wein Peters in Kleve weiter

Die hölzernen Weinkisten für sechs bis zwölf Flaschen auf der Sackkarre sind leer. Kilian Peters sammelt die aus Weichholz gezimmerten Weinverpackungen mit ihren goldenen oder silbernen Schnörkeln, den säuberlich ausgesuchten Lettern der Schrift, die von tiefrotem Medoc aus dem Bordeaux kündet oder vom feinen deutschen Wein aus dem Breisgau. „Es gibt kaum noch Weine, die in Holzkisten verpackt werden“, sagt Peters mit Blick auf die leichte Ladung, die er gerade in den Katakomben der Schlossberg Kellerei unterm Burgberg verschiebt. Das sei schade, denn letztlich seien vor allem die Seitenteile mit ihren eingedruckten Schriften wie Etiketten regelrechte Raritäten. Also sammelt der Weinhändler und baldige Sommelier die Kisten: Sie sollen künftig Teil der Schlossberg-Kellerei Peters werden - vielleicht zu einem langen Tisch geschreinert, an dem Weinproben oder Tastings mit Spirituosen veranstaltet werden, überlegt der 29-Jährige.