Wer kennt diesen Mann? Polizei fahndet nach Tankstellenbetrüger

Der selbe Mann soll am 2. Januar auch in Weeze Tankbetrug begangen haben. Gegen 17.50 Uhr befuhr er mit dem VW Golf das Gelände der Aral-Tankstelle auf der Industriestraße. Nach dem Tanken stieg der unbekannte Tatverdächtige wieder in den Pkw und fuhr in unbekannte Richtung davon, ohne für das Benzin bezahlt zu haben.