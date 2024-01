Fußgängerzone in Kleve Kerzenhaus Bloemen ist dicht – Nachmieter schon gefunden

Es gibt Bewegung in der Klever Innenstadt: Das Kerzenhaus Bloemen an der Großen Straße hat geschlossen. „Die Filiale in Kleve war keine Erfolgsstory. Wir hatten sowieso darüber nachgedacht, das Geschäft aufzugeben. Als dann kurzfristig ein Nachmieter in Sicht war, haben wir die Entscheidung getroffen“, sagt Firmenchef Thomas Bloemen. Der Sitz des Familienunternehmens im Hasselter Industriegebiet war am Tag vor Heiligabend in Flammen aufgegangen, betroffen war eine Fläche von rund 1500 Quadratmetern. Übriggeblieben ist eine Ruine. Perspektivisch will die Firma an dem Standort neu starten.