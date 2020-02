Neue Aufgabe : Pastor Stefan Notz wird verabschiedet

Foto: Breuer. Foto: Christian Breuer

Kleve Jetzt erwartet den Geistlichen eine neue Herausforderung: Er wird Dompropst in Xanten,

(mgr) Eigentlich war Pfarrer Stefan Notz stolz auf seine Kirche in Kellen: Die Gemeinde, die zusammen neu erstand, aber auch die Kirchbauten. Das schöne neue Pfarrheim von St. Willibrord und auch das kühle und so wunderbare klare vom Bauhaus beeinflusste Gotteshaus, kürzlich erst vorbildlich saniert. Jetzt wird er sie verlassen.

Dechant Stefan Notz kam 2015 an die St.-Willibrord-Kirche, als die Gemeinde mit der Zusammenlegung vor einem Neuanfang stand, als die Sanierung der Bauten in Gang war. Er freut sich bis heute über die Kirchenfenster, die den Krieg überdauerten und nach der Reinigung leuchten, als seien sie neu. „Mit dem Weiß der Wände ergeben sich so wunderbare Lichtspiele“, sagt er.

Es sollte ein guter Neuanfang werden in Kellen: Notz wagte mit den beiden ehemals eigenständigen Pfarreien einen Neuanfang und sollte sie als Seelsorger langfristig begleiten. Es war die Herausforderung, die Stefan Notz gesucht hatte und in der Pfarrstelle in St. Willibrord mit den vielen Ortsteilen fand. Gemeinsam mit den Hauptamtlichen und vielen engagierten Ehrenamtlichen machte sich Pastor Notz auf den Weg und konnte in dieser Zeit deutliche Fortschritte im Zusammenwachsen der Gemeinden erreichen, aber auch wichtige Impulse zur Weiterentwicklung der Pfarrei setzen.

Doch jetzt erwartet den Geistlichen eine neue Herausforderung: Er wird Dompropst in Xanten, Bischof Felix Glenn hatte Pastor Notz gebeten, die seit längerem unbesetzte Pfarrstelle in St. Viktor zu übernehmen, nachdem der Xantener Propst Klaus Wittke aus gesundheitlichen Gründen um seine Entpflichtung gebeten hatte.