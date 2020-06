Kleve : Spannende Geschichten aus Kellen

Auch die Geschichte der Bensdorp wird in Cellina Nr. 67 thematisiert. Foto: Matthias Grass

Kleve-Kellen Die 67. Ausgabe der Heimatzeitschrift Cellina Nr. 67 ist erschienen. Die 28 Seiten ermöglichen interessante Einblicke in ein Geschehen in und um Kellen herum. Das beginnt schon auf der Titelseite, auf der eine Postkarte des Jahres 1940 Grüße aus Kellen verbreitet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die 67. Ausgabe der Cellina-Zeitschrift ist ist in allen Kellener Geschäften, bei der Sparkasse und Volksbank sowie in Kleve beim Buchhandel und im Lotto-Toto-Geschäft in der Unterstadt zu erhalten. Sie kostet, wie vor Corona, weiterhin vier Euro. Wegen der Corona-Epidemie konnte der übliche 15. Mai als Erscheinungstermin nicht eingehalten werden.

Die 28 Seiten ermöglichen interessante Einblicke in ein Geschehen in und um Kellen herum. Das beginnt schon auf der Titelseite, auf der eine Postkarte des Jahres 1940 Grüße aus Kellen verbreitet. Im Mittelpunkt der 67. Ausgabe steht die Verabschiedung von Dechant Stefan Notz, der in den fast fünf Jahren in St Willibrord bleibende Zeichen gesetzt hat.

Dirk Posdena stellt den Lesern vor, was Bensdorp war, wie sehr es historisch für die Geschichte Kellens bedeutsam war und was dort geschieht, um das Bensdorp-Gebäude in das neue Stadtviertel zu integrieren. Herbert Drießen bringt den Lesern die Euregio näher. Timo Bleisteiner sprach mit Helmut Vehreschild, der kürzlich in den Ruhestand ging, wohlgemerkt „ nur in den beruflichen“. Für alle anderen Tätigkeiten habe er nun Zeit genug, meint der ehemalige Sportredakteur der Rheinischen Post.

Janis Jaspers würdigt seinen persönlichen „spiritus rector“ Horst Funke, den langjährigen Küster der Willibrordkirche in Kellen. Jürgen Bleisteiner besuchte Menschen, die in den 30er und 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts Kinder waren und ließ sie über diese Zeit erzählen.