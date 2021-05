Sondierung in Kleve abgeschlossen : Keine weitere Bombe an der Kapitelstraße gefunden

Keine weitere Bombe an der Kapitelstraße gefunden

Sondierung in Kleve abgeschlossen

Kleve Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes haben das Grundstück zwischen Nassauermauer, Kapitelstraße und Von-Galen nach drei Bombenfunden in Folge erneut untersucht. Ergebnis: Es muss vorerst keine weitere Evakuierung geben. Zuletzt mussten jeweils 4500 Menschen in Sicherheit gebracht werden.

Bei Sondierungsarbeiten auf dem kirchlichen Baugrundstück zwischen Kapitelstraße, Von-Galen-Straße und Nassauermauer wurde keine weitere Bombe gefunden. Der Kampfmittelräumdienst gab nach Abschluss der Arbeiten am Dienstag nach Pfingsten Entwarnung. „Wir sind sichtlich erleichtert, vor allem wegen der vielen Menschen in den beiden Senioreneinrichtungen, die wir jetzt zum Glück nicht noch ein viertes Mal evakuieren müssen. Ebenso wegen der 4500 Bewohner in der Innenstadt, die ebenfalls wieder von einer weiteren Evakuierung betroffen gewesen wären“, sagte Kleves Bürgermeister Wolfgang Gebing unmittelbar nach Bekanntwerden des Ergebnisses der Untersuchung.