Kleve: Keine Sichtschutzzäune: Klever kritisieren hohe Sichtschutzzäune

Kleve Die Gestaltungssatzung lässt als Hecken oder Mauern zu. Zäune sollten allerdings offen sein.

Schön ist er nicht, der mit der Plastikstreifen geschlossene Zaun aus Doppelstabmatten. Er ist so hoch, wie die Hecke nebenan und verstellt den Blick in den Garten des Hauses. Eine Rindernerin regt in einem Schreiben an die Bürgermeisterin an, angesichts solcher „PVC-Sichtschutzzäune“ in der künftigen Gestaltungssatzung der Stadt Kleve nicht nur auf die maximale Höhe von Sichtschutzzäunen einzugehen, sondern auch Vorgaben hinsichtlich der Materialwahl zu machen, vor allem in sensiblen Vierteln der Stadt wie Denkmalbereiche. Neben den Zäunen stoßen sich viele Zeitgenossen auch an der neuen Gartenmode, den Vorgarten zu verschottern. Gärten, die Grünen-Fraktionschefin Hedwig Meyer-Wilmes als „Steinwüsten“ und „Vulkanlandschaften“ betitelte. In Xanten gibt es inzwischen Festsetzungen zu den Vorgärten in Neubaugebieten, die solche Schottergärten nicht zulassen.