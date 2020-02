Kulturausschuss der Stadt Kleve : Keine Lösung für Kulturzentrum

Im Ausschuss wurde unter anderem über die Zukunft des Pannier-Geländes in der Klever Oberstadt gesprochen.

Das rief den Unmut der Ausschussmitglieder auf den Plan: Man frage sich in Kleve inzwischen, warum in dieser Ratsperiode so vieles nicht auf der Tagesordnung steht, was dann unter Anfragen mit Fragezeichen versehen diskutiert werden müsse, hieß es nach der Sitzung. So wie die berechtigte Anfrage von der sachkundigen Bürgerin Ulrike Sack: Sie säße jetzt seit über einem Jahr in diesem Ausschuss, ohne dass ein Thema zur Stadtgestaltung besprochen worden sei. Das sei frustrierend. Rauer meinte, er wisse nicht, welche Themen denn auf die Tagesordnung sollten. Dem hielt Sack entgegen, dass beispielsweise im Bauausschuss über die Tiergartenstraße diskutiert werde und auf der Union das Flora-Quartier bald gebaut werde. Beide seien, obwohl stadtbildprägend, bis jetzt nicht im dafür eigentlich zuständigen Ausschuss für Kultur- und Stadtgestaltung Thema gewesen, so Sack. Northing verwies darauf, dass dies im Bauausschuss behandelt worden sei und man sich ein Bild hätte machen können. (Tatsächlich hat sich der Bürger kein Bild machen können, weil die Planung der Bauten Flora-Quartier bisher ausschließlich nicht öffentlich vorgestellt wurde).