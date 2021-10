Verkaufsoffener Sonntag in Kleve : Kein verkaufsoffener Sonntag

Kleve Zuwenig Händler waren nach Corona schon in der Lage mitzumachen. Aber das Abendshopping bleibt. Susanne Rexing und Nina Kiesow bedauern die Absage, werben aber um Verständnis für die Einzelhändler.

Der Vorsitzende der Klever SPD-Fraktion war nach der Anfrage im Hauptausschuss der Stadt nicht begeistert: Er wollte die Hintergründe wissen, warum der verkaufsoffene Sonntag am 28. November nicht stattfinden wird und was man tun könne. Kleves Kämmerer Willibrord Haas versprach, darüber im kommenden Rat zu informieren. „Wir haben noch Nachfragebedarf“, erklärte Haas seine Zurückhaltung. Nitschs Nachfrage, ob es denn wenigstens eine Weihnachtsbeleuchtung auf der Hoffmannallee und in der City geben werde, sah Haas als gesichert an. Es gebe keinerlei anderslautende Informationen, sagte der Kämmerer. Der verkaufsoffene Sonntag scheitere vor allem an der Zurückhaltung vieler Einzelhändler bei dem geplanten Event, das wie eine Art Handwerkermarkt mit Ständen vor den Geschäften geplant war, heißt es.