Heute im Rat Kleve Kein neues Geld für PV-Balkonanlagen im Klever Haushalt

Doch das Geld, das die Parteien so gerne neu ausgeben würden, ist im Haushalt 2023 nicht verfügbar. Es sei denn, es wird an anderer Stelle eingespart. Das machte Keysers der Politik nochmals klar und musste Michael Bay (Grüne) und Udo Weinrich (OK) noch Nachhilfe in Sachen städtischer Haushaltsführung geben: Es sei nicht erlaubt, dieses Geld beispielsweise aus Grundstücksverkäufen zu nehmen, wie Weinrich es vorgeschlagen hatte. Bürgermeister Wolfgang Gebing zitierte die städtische Satzung und gab Bay und Weinrich und den anderen Parteien die Aufgabe für den Rat, dass sie das Geld, das sie für die Förderung von Balkonanlagen ausgeben möchten, eben an anderer Stelle einsparen müssen. Dazu beantragte Hedwig Meyer-Wilmes (Grüne) Fraktionsberatung. Entscheiden wird der Rat der Stadt Kleve am Mittwoch, 17. Mai, um 17 Uhr im Rathaus.