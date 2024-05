Ein großer Trend? Netto in Kleve schließt Selbstbedienungskasse

Doch nicht alle Supermärkte machen die gleiche Erfahrung mit dieser Technologie. Beim Edeka-Center Schroff an der Hoffmannallee in Kleve können sich Kunden an sechs SB-Kassen selbst abkassieren. Auf Nachfrage der Redaktion heißt es hier, die Kunden in der Filiale hätten diese Möglichkeit gut angenommen, weshalb man mit dieser Kassenlösung zufrieden sei. Ein schnellerer Bezahlvorgang gehöre zu den eigenen Zielen zur Verbesserung des Einkaufserlebnisses. Dabei seien stationäre Selbstbedienungskassen die bisher meistgenutzte Variante.