Ungewöhnlicher Fund in Kleve : Katze entdeckt Schlange hinter Kühlschrank

Kleve Schockmoment für einen Mann in Kleve: Hinter seinem Kühlschrank fand seine Katze eine Kornnatter. Woher das Tier kam, ist bislang unklar.

Eine Hauskatze hat in der Nacht zum Mittwoch in einer Wohnung an der Stechbahn in Kleve hinter dem Kühlschrank eine orangefarbene Schlange entdeckt. Der überraschte Hausbewohner wandte sich an die Feuerwehr, wie die Helfer mitteilten. Der Mann besitzt demnach selber keine Schlangen und konnte sich auch nicht erklären, wie das Tier in seine Küche kam.