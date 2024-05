Kunden überrascht Kartenzahlung beim Discounter Aldi in Kleve ausgefallen

Es ist wohl mit das Schlimmste, was diesem Unternehmen passieren kann. Für einen Hauch von Chaos sorgten am Donnerstagvormittag nicht die Niederländer in den Filialen des Discounters Aldi in Kleve, sondern der Ausfall der Kartenzahlung. Das Bezahlen mit der Plastikkarte war einige Stunden nicht möglich. Am Eingang wies der Discounter seine Kunden mit einem großen Aufsteller darauf hin. Mittlerweile läuft das Bezahlen per Karte aber wieder reibungslos.