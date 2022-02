Wegen Ukraine-Krise : Karnevalstreiben am Samstag in Kleve ist abgesagt

Kleve Das Klever Rosenmontags-Komitee (KRK) setzt ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine: Es sagt das geplante karnevalistische Treiben für Samstag, 26. Februar, in der Kavarinerstraße ab.

„Die Entwicklungen der letzten Tage und Stunden sind erschreckend. In der Ukraine herrscht Krieg. Das hat auch Auswirkungen auf unseren Karneval hier vor Ort. Unbeschwertes Feiern ist derzeit nur sehr schwer denkbar, denn unsere Gedanken sind bei den Menschen vor Ort in der Ukraine“, so das KRK. Aus diesem Grund wird das Klever Rosenmontags-Komitee die geplante Veranstaltung, die von 11 bis 13 Uhr auf der Kavariner Straße über die Bühne gehen sollte, nicht durchführen. „Freude, Frohsinn und Heiterkeit passen nicht in die aktuelle Zeit und Situation“, sagt KRK-Pressesprecher Michael Hoenselaar. Das musikalische Programm wird es nicht geben. Die Händler halten dennoch einige karnevalistische Kleinigkeiten für die Besucher an diesem Tag bereit, so das KRK.

Auch am Sonntag wird der Krieg gegen die Ukraine das bestimmende Thema bei Veranstaltungen in Kleve sein. So findet die für den Sonntag geplante Narrenmesse statt. In der Klever Stiftskirche feiern die Karnevalisten ab 11.30 Uhr die Messe in Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewalt in der Ukraine. Im Anschluss daran, gegen 12.30 Uhr, ziehen die Standarten der Vereine, gemeinsam mit den Karnevalisten zur gemeinsamen Demonstration der demokratischen Parteien auf dem Koekkoekplatz in Kleve. Hierzu sind alle, die sich dem Klever Karneval verbunden fühlen, eingeladen. „Die Klever Karnevalisten werden damit auch nach außen ein deutliches Signal setzen und zeigen, dass sie nicht nur feiern, sondern auch solidarisch mit den Menschen in der Ukraine sein können“, betont das KRK.