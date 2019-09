Kleve : Schwanenfunker freuen sich auf Sitzungen

Die Schwanenfunker-Familie stellt sich zum Erinnerungsfoto auf. Die erste Sitzung findet am 8. Februar statt, Karten gibt es ab 8. Oktober. Foto: Funker

Kleve Die Sitzungen finden am Samstag, 8. Februar 2020, 18.11 Uhr, Sonntag, 9. Februar, 16.11 Uhr sowie Samstag, 15. Februar, 18.11 Uhr statt. Karten mit fester Sitzplatzreservierung für die Sitzungen sind ab 1. Oktober bis zum 15. November zu erwerben.

(RP) Zur Mitgliederversammlung der Karnevalsgesellschaft Schwanenfunker Kleve begrüßte der Vorsitzende André Budde die Mitglieder im Kolpinghaus. In einer Schweigeminute wurde den verstorbenen Schwanenfunkern Paul Dirmeier (Ehrenvorsitzender) und Micki Peters gedacht. Ein besonderer Gruß galt dem designierten Prinzen für die Session 2019/2020, Marc Mülders aus den eigenen Reihen und den neu aufgenommenen Funkern Sandra Röhrl, Tobias Janssen und Dr. Thomas Theelen. Für seine 25-jährige Mitgliedschaft wurde Jubilar Dieter Görtz geehrt.

Das Funker-Motto lautet „Man mott ok gönne könne“ und die Gruppen bemühen sich fieberhaft und mit Engagement, „an een Tau te trekke“. Sitzungspräsident Walter Heicks will heimatverbundenen Humor und karnevalistische Leckerbissen den gerne kostümierten Klever Narren zu den drei Sitzungen in der festlich geschmückten Klever Stadthalle präsentieren.