Materborn : Karnevalsauftakt bei der Germania

(RP) Mit dem gelungen Einläuten der fünften Jahreszeit im Vereinslokal „Ratskrug Materborn“ ging auch für die KG „Germania Materborn“ die aktive Karnevalzeit unter dem Motto „Weij driewe et op de Spetz“ wieder los. Auch in diesem Jahr folgten viele Mitglieder der Einladung des Vergnügungsausschusses gemeinsam den diesjährigen Karnevalsauftakt in geselliger Runde zu feiern. Nach einem guten Essen gab es ein kleines kurzweiliges Programm. Der stellvertretende Vorsitzende Fabian Hendricks durfte unser Vereinsmitglied Siegfried (Siggi) Reintjes für seine 25-jährige Vereinszugehörigkeit ehren. Hierzu wurde ihm die Urkunde und Ehrennadel überreicht. (Foto) Verhindert waren leider Andreas Dintar sowie Martin Schäfer – ebenfalls 25 Jahre in der KG Germania Materborn.