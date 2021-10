Auch ohne Prinz und Umzug : Karneval im Klever Festzelt findet statt

Kleve Unternehmer Christian Nitsch hatte es unserer Redaktion gegenüber bereits angedeutet, nun gibt es Gewissheit: In Kleve wird in der kommenden Karnevalssession wieder das Festzelt aufgebaut.

Das gab am Montag der Veranstalter Kle-Event bekannt. Somit werden die Kleve nicht ganz auf den Karneval verzichten müssen, auch wenn es keine „echte“ Session geben wird. Denn bereits Mitte August hatte das Klever Rosenmontagskomitee (KRK) bekannt gegeben, dass in der Karnevalssession 2021/22 kein Prinz gekürt wird und der Rosenmontagszug sowie einige weitere KRK-Veranstaltungen nicht stattfinden werden.

„Natürlich fällt der Karneval in Kleve nicht gänzlich aus. So plant die Veranstaltungsagentur KLE-Event, natürlich immer unter Berücksichtigung der aktuellsten Corona-Schutzverordnung, auch 2022 Karnevalsveranstaltungen im Klever Festzelt durchzuführen. Wir möchten dem Klever Karneval ein wenig Normalität zurückbringen und gleichzeitig allen Feiernden ein sicheres Gefühl geben“ sagt Nathalie Karnau von KLE-Event. Das Konzept soll flexibel gehalten werden, sodass auf Änderungen der Vorschriften schnell reagiert werden kann. Bis auf die „After-Zug-Party“ am Rosenmontag soll soweit wie möglich an den traditionellen Veranstaltungen festgehalten werden. Hierzu gehören zum Beispiel die große Damen-, sowie Herrensitzung ebenso wie der Möhneball und der Kostümball.