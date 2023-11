Im Museum Kurhaus Kleve Kneffel im „Resonanzraum“ und Madonna und die Popkultur

Die Gemälde von Karin Kneffel im Museum Kurhaus sind spannend wie schön, faszinierend real und surreal zugleich. Mit mehr als 80 Gemälden würdigt das Klever Museum das Werk einer der wichtigsten deutschen Malerinnen der Gegenwart. Das wissen die Freunde der Klever Museen zu schätzen – groß war der Andrang bei der Eröffnung, groß bei den beiden Führungen bis jetzt, so am Allerheiligen, als Kuratorin Valentina Vlasic durch die Ausstellung „Face of a Woman, Head of a Child“ führte und fast allen Teilnehmern klar wurde: „Da müssen wir noch mal hin“, so eine Teilnehmerin. Ein Wiederkommen bietet sich schon am Donnerstag, 9. November, 19.30 Uhr, an: Dann lädt Museumsdirektor Prof. Harald Kunde die Malerin Karin Kneffel zum Gespräch beim „Resonanzraum Kunst“ ein. „Die große Wechselausstellung besticht durch die neue Werkgruppe der sogenannten Madonnenbilder, die die Malerin während der durch das Coronavirus bedingten Jahre der Isolation gemalt hat“, sagt Vlasic. Im Zentrum stehen mittelalterliche Madonnenstatuen, deren Gesichter die Künstlerin Karin Kneffel auserkoren hat, um sie malerisch in Szene zu setzen, indem sie die Frauen hinter den Madonnen, die Mütter und ihre Kinder zeigt.