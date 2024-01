Katholisches Karl-Leisner-Klinikum Kardiologische Klinik in Kleve und Kevelaer ausgezeichnet

Die Klinik für Kardiologie und Nephrologie des Katholischen Karl-Leisner-Klinikums betreut an den Standorten in Kleve und Kevelaer mehr als 6000 Patienten pro Jahr – von Menschen, die von ihrem Hausarzt zur Abklärung von Beschwerden ins Klinikum überwiesen werden, bis hin zu eben jenen Notfallpatienten, die sofort behandelt werden müssen. Damit ist die hiesige Klinik für Kardiologie und Nephrologie eine der größten kardiologischen Fachabteilungen in Nordrhein-Westfalen.